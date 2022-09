Omicidio in casa a Spinea, donna uccisa dal marito

Le forze dell'ordine stanno indagando su un omicidio avvenuto nelle ore scorse a Spinea, all'interno di un'abitazione di via Mantegna, zona Graspo d'Uva. La vittima è Lilia Patranjel, 40enne di origine moldava. Ad ucciderla, in base ai primi accertamenti, sarebbe stato il marito Alexandru Ianosi Andreeva Dimitrova, 35enne di origine romena. I due abitavano a Spinea dal 2017. In casa vive anche un figlio piccolo di 4 anni, che non sarebbe stato coinvolto.

La tragedia si è verificata al primo piano di in un condominio di 8 appartamenti, poco distante dal confine con Chirignago. Il presunto responsabile sarebbe già stato arrestato e portato in caserma dai carabinieri, mentre gli agenti del reparto investigazioni scientifiche stanno svolgendo i rilievi per raccogliere tutte le tracce utili a ricostruire il delitto nei dettagli.

Sembra che l'uomo abbia aggredito la moglie a coltellate, ma anche su questo le indagini sono ancora in corso. L'episodio, in ogni caso, sembrerebbe configurarsi come un femminicidio. Pare che il marito già in passato avesse avuto comportamenti violenti, e i vicini segnalano ripetute liti in famiglia.

