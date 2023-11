Freddato con un colpo di fucile a canne mozze

Un colpo con il fucile a canne mozze e Khalil Ben Mallat, tunisino 25enne, è scivolato esanime nell'angolo del bar dove poco dopo è morto. Un'esecuzione. Il presunto assassino, Raffaele Marconi di 33 anni, è scappato verso casa a poca distanza dal punto dell'omicidio in Salizada San Geremia e lì qualche ora dopo i carabinieri lo hanno fermato. Una violenza di cui la città lagunare non ha memoria negli ultimi anni. Bisogna tornare ai tempi della mala del Brenta per trovare delitti del genere, quando i regolamenti di conti mietevano morti e terrore (sotto, la vittima: Khalil Ben Mallat).

Un omicidio che si è consumato prima delle 23.30 di sabato, lungo il tratto sempre attraversato da un via vai di residenti e turisti che dalla stazione camminano verso il centro storico, attraversando il Ghetto. La città si è svegliata sotto choc domenica. Già durante la notte si rincorrevano post social che domandavano cosa fosse successo. Perché quello sparo, nella quiete della laguna, non poteva non essere sentito. Prima di mezzanotte il Comando provinciale dei carabinieri con il Quarto battaglione Veneto e il Nucleo natanti avevano già sbarrato il tratto con una trentina di militari e la Scientifica, mentre con le immagini delle telecamere del Comune erano già sulle tracce del presunto assassino e del fucile calibro 12.

Raffale Marconi (foto Fb sotto) trasportatore acqueo 33enne di una ditta veneziana, sposato e padre di due bambini è stato fermato a casa sua, a poco distanza dal bar. L'arma probabilmente usata da lui, priva di matricola e detenuta illegalmente, l'hanno recuperata i natanti in un canale nei paraggi. Un delitto legato alla droga, in base alle prime ipotesi investigative e un omicidio scatenato invece da motivi banali. Prima c'è stata una colluttazione fra il presunto omicida e il tunisino in campo, poco prima del delitto. Marconi e Mallat si sono incontrati, forse avevano un appuntamento, sicuramente si conoscevano. Vecchie ruggini, si dice, rapporti già guastati: al momento non ci sarebbero prove degli apprezzamenti che il tunisino avrebbe rivolto alla moglie dell'italiano, o di una gelosia scatenata dalle attenzioni dello straniero per la mamma dei figli di Marconi. Ma sulle strade corre insistente questa voce. Dalla lite i due sono passati alle mani, Ben Mallat ha estratto una lama e ha sfregiato al volto Marconi. A quel punto il trasportatore 33enne corso verso casa ha recuperato il fucile, è tornato in salizada San Geremia e lì, lungo il tratto ha visto il tunisino seduto al bar "da Luca" e senza remore ha imbracciato l'arma lunga, l'ha puntata a un metro dalla testa del 25enne e ha premuto il grilletto.

Non è chiaro se il tunisino fosse di spalle. Il proiettile potrebbe aver colpito la nuca. Mallat (o Sacca secondo un conoscente), irregolare sul territorio e senza lavoro, venerdì era diventato padre del figlio appena avuto dalla sua compagna. Secondo una parente sabato era a Venezia per festeggiare con gli amici la nascita. Ora in città si chiede sicurezza. Il prefetto Michele Di Bari si è complimentato per la velocità con cui i carabinieri hanno fermato il presunto assassino. Ma non mancano le polemiche. La consigliera di Municipalità di Venezia, Monica Poli, ha chiesto subito un potenziamento delle forze dell'ordine. Il Partito Democratico con la segretaria Monica Sambo invece ha parlato di "fallimento" delle politiche di sicurezza dell'amministrazione.