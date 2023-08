Cade da 5 metri di altezza, gravissimo all'ospedale

Ennesimo infortunio sul lavoro. Sabato mattina, attorno alle 6.15, un uomo sui 55 anni è caduto dal tetto di un capannone, dove stava eseguendo dei lavori, ad un'altezza di circa 5 metri da terra. Le sue condizioni sarebbero gravissime.

Immediato, sul posto, è stato l'intervento in codice rosso dei sanitari del 118, che lo hanno stabilizzato e trasportato d'urgenza all'ospedale dell'Angelo. L'uomo, politraumatizzato in maniera molto seria, si trova ricoverato in Rianimazione in prognosi riservatissima. Sul luogo dell'incidente, per gli accertamenti del caso, è intervenuto il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (Spisal) dell'Ulss 3.