Interviene il Suem e lo salva in cantiere mentre è in preda alle convulsioni

Stava lavorando in un cantiere a piazzale Roma quando è stato colto da una crisi convulsiva e si è bloccato. Un operaio ieri mattina è stato soccorso perché il suo corpo, probabilmente per una patologia pregressa, non ha più reagito normalmente ed era in preda alle convulsioni. I colleghi attorno vedendo l'uomo in difficoltà hanno dato l'allarme. È partita una telefonata di richiesta d'intervento verso le 13.30 e una volta che gli operatori hanno raggiunto il cantiere sono partiti con le manovre di salvataggio.

L'uomo è stato rianimato perché aveva già perduto conoscenza, poi il massaggio e le cure gli hanno permesso di reagire e a quel punto i medici hanno potuto stabilizzarlo evitando che la crisi si prolungasse a lungo, in modo da riuscire a trasferirlo al Pronto soccorso una volta fuori pericolo. Caricato su un'idroambulanza l'operaio ha raggiunto l'ospedale civile dov'è c'è stato il ricovero per tenerlo sotto osservazione. Momenti di preoccupazione per i colleghi, poi sollevati per il fatto di aver ricevuto notizie rassicuranti sulla salute dell'operaio.