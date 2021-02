Operaio infedele della Safilo denunciato dai carabinieri per furto

L'azienda si era resa conto di ammanchi ricorrenti e sospettava che l'autore dei furti fosse uno dei propri dipendenti. Era proprio così. La vicenda si è conclusa in queste ore con il recupero, da parte dei carabinieri di Mirano, di una settantina di costosi occhiali trafugati dai magazzini della Safilo di via Noalese, a Santa Maria di Sala. Le indagini si sono concentrate sul sistema di videosorveglianza e hanno portato a individuare il responsabile in K.K.T., dipendente di origini congolesi residente da anni a Padova.

L’uomo aveva prelevalo dal magazzino decine di costose montature dei vari marchi licenziati per la Safilo (Levi’s, Missoni, Carrera, Fendi, Gucci e così via) e li aveva portati via dallo stabilimento al termine del turno serale, a mezzanotte. La segnalazione della dirigenza dell’azienda e l'intervento dei carabinieri hanno permesso di bloccarlo in auto, non appena varcata l'uscita dell'azienda: all'interno del veicolo è stata trovata la refurtiva.