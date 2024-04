Ustionato durante i lavori di ristrutturazione di un albergo, 46enne via in elicottero

Un uomo di 46 anni impiegato in un cantiere per la ristrutturazione di un albergo a Caorle è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di lunedì ed è stato soccorso e trasferito in codice rosso a Mestre dall'elicottero del Suem di Treviso. Non in pericolo di vita ma con ferite gravi, l'operaio in seguito è stato portato al centro ustionati di Verona. Il cantiere era stato allestito per sistemare una struttura ricettiva in vista della stagione in arrivo e lavorando all'interno probabilmente per la sostituzione o riparazione di qualche impianto dev'essere stato investito da qualcosa di incandescente.

Durante il primo soccorso gli operatori sanitari si sono accorti che seppur non a rischio di morte la situazione dell'uomo richiedeva un intervento urgente. Per le indagini riguardo all'infortunio sul lavoro è intervenuto lo Spisal, mentre sul posto sono arrivati i carabinieri di Portogruaro e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Proprio domenica 28 aprile si è celebrata la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro istituita nel 2003 dall'Ilo, Organizzazione internazionale del lavoro, come momento di riflessione e confronto sui temi legati alla cultura della prevenzione nei contesti professionali.