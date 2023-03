Maltrattamenti e violenze in casa di riposo a San Donà, 4 in arresto

Quattro operatori socio-sanitari sono stati arrestati nelle prime ore di oggi, martedì 14 marzo, dai carabinieri della compagnia di San Donà di Piave. Gli Oss, due in carcere e due ristretti ai domiciliari, sono indagati per concorso in maltrattamenti aggravati a danno di anziani ospiti di una casa di riposo del posto.

Nell’ambito della stessa indagine, il 25 novembre 2022, i militari avevano eseguito un’ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere nei confronti di un altro indagato, anch’egli operatore socio-sanitario della medesima struttura, ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata e continuata.

L’attività investigativa è partita lo scorso mese di ottobre, a seguito di una segnalazione effettuata dalla nuova direzione della struttura e su input di alcuni ospiti. Gli indizi raccolti hanno permesso ai militari di acquisire un solido quadro indiziario a carico degli indagati, documentando con audio e video continui maltrattamenti, sia fisici che psicologici, nei confronti degli anziani più inermi, che risulterebbero dipendenti dalle cure dei sanitari anche per le più basilari incombenze fisiche. I dipendenti della struttura coinvolti a vario titolo nell’indagine sono 9.