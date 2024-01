L'attività repressiva della polizia di Stato tra Venezia e Mestre

Il servizio "alto impatto" nel Miranese operato nei scorsi giorni da militari dell'Arma e fiamme gialle è andato in parallelo con la consueta azione repressiva che da mesi prosegue sul territorio di Mestre e Venezia, così come disposto dai comitati per la sicurezza pubblica.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Gli agenti della polizia di Stato nell'ultima settimana hanno identificato più di 200 persone, perlopiù straniere, tra la terraferma veneziana, in particolare nell'area in prossimità della stazione ferroviaria, e la laguna. Sono stati in tutti 20, invece, i veicoli ispezionati; non sono mancati controlli anche all'interno delle attività commerciali della zona.

Prosegue intanto con efficacia l’attività della divisione anticrimine della questura di Venezia, che ha permesso di disporre due fogli di via obbligatori dalla città di Venezia, uno dei quali a carico di un cittadino straniero già indagato in passato per ricettazione, e l'altro nei confronti di un uomo che nei giorni scorsi si era reso responsabile di un furto all'interno di un centro commerciale. Si aggiungono 2 daspo urbani, 3 ammonimenti per atti perscutori e 3 ammonimenti per maltrattamenti in famiglia.