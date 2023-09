Borseggiatori bloccati dagli agenti prima del furto: foglio di via da Venezia

Gli agenti li hanno notati mentre osservavano e si avvicinavano con fare sospetto a gruppi di turisti nei pressi dell'imbarcadero di fronte alla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia. Loro, non appena si sono accorti della presenza dei poliziotti, hanno tentato di allontanarsi verso il ponte della Costituzione, ma sono stati bloccati e accompagnati in questura.

Durante gli accertamenti, sono stati identificati come due cittadini romeni con numerosi precedenti e nei loro confronti è stato emesso il foglio di via obbligatorio, con il quale gli è stato ordinato l’immediato allontanamento dal Comune di Venezia. L'operazione rientra nell'ambito di una serie di attività disposte in centro storico contro il fenomeno dei borseggi, che si affiancano ai controlli che vengono eseguiti in terraferma, in questo caso per prevenire lo spaccio di droga, in particolare nel quartiere Piave a Mestre. Negli ultimi giorni la polizia ha identificato, nel "quadrilatero" della stazione ferroviaria di Mestre, più di 120 persone e controllato sei esercizi commerciali.