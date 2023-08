Nuova operazione antiborseggio in centro storico: denunciate 3 donne

Ventidue persone controllate, tre donne denunciate: è il risultato dell'ennesima operazione antiborseggio disposta dal questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, per prevenire i reati nelle zone di maggior affluenza di turisti nella città storica lagunare.

Gli agenti di polizia e della Polfer, nella giornata di martedì, hanno presidiato le zone della stazione ferroviaria, compreso il terminal di Piazzale Roma, del Ponte di Rialto e di Piazza San Marco, con controlli mirati agli imbarcaderi.

Tre sospette borseggiatrici, in particolare, osservate nei propri spostamenti, una volta fermate dagli agenti non hanno saputo fornire delle spiegazioni plausibili in merito alla loro presenza in città, non essendo in possesso di alcun titolo di viaggio né di residenza nel territorio veneziano. Per questo, sono state portate presso gli uffici della questura a Santa Chiara per effettuare accertamenti più approfonditi, al termine dei quali sono risultate tutte gravate da numerosi precedenti di polizia, nonché inosservanti del foglio di via obbligatorio già emesso a loro carico. Per loro è scattata la denuncia.