Operazione di carabinieri e guardia di finanza a Mestre, schierati 50 militari

Nuova operazione delle forze dell'ordine nel quartiere Piave. Giovedì sera, la guardia di finanza e i carabinieri hanno intensificato l'azione di prevenzione e repressione dei traffici illeciti, schierando oltre 50 militari.

Nella zona della stazione, con l’ausilio delle unità cinofile del gruppo di Tessera, sono state identificate oltre 70 persone, 8 delle quali segnalate alla prefettura poiché trovate in possesso di hashish, marijuana e eroina. Nelle aree verdi della zona, sono state inoltre sequestrate modiche quantità di hashish e marijuana.

Tra via Cappuccina e via Ca' Marcello, i militari hanno controllato 15 attività commerciali, tra ristoranti, mini-market e bar gestiti principalmente da cittadini stranieri, contestando violazioni amministrative per oltre 40 mila euro. I finanzieri, in particolare, hanno trovato 5 lavoratori di nazionalità bengalese e cinese impiegati in nero, e sequestrato a un esercente cinese oltre 3.900 articoli non conformi alle disposizioni del codice di consumo. Infine, a un bar è stato contestato il funzionamento di slot machine in una fascia oraria non consentita: per il gestore è scattata una sanzione pari a 4.500 euro.