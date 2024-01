Marghera e il quartiere Piave al setaccio: 40 carabinieri sulle strade e l'elicottero in volo

Un massiccio spiegamento di forze per togliere spazio al piccolo crimine. Anche nelle zone di Marghera da cui, proprio nella giornata di ieri, i residenti chiedevano «vigilanza e tutela». Dal pomeriggio di giovedì 25 gennaio, fino all'alba del giorno successivo, oltre 40 carabinieri a piedi hanno passato al setaccio le aree a nord e a sud della stazione di Mestre, il quartiere Piave e le strade "sensibili" della città giardino: via Rizzardi e Ulloa fino a piazza Sant’Antonio, dove è stata collocata una stazione mobile simile a quella presente nei giardinetti di via Piave. Sotto osservazione anche il sottopasso ferroviario che collega via Dante a via Rizzardi e via Ulloa, luogo di degrado dove trovano riparo spacciatori e assuntori.

All'operazione hanno partecipato i carabinieri della compagnia di Mestre, altre pattuglie del Comando provinciale, il personale del 4° Battaglione e due unità cinofile di Torreglia. Per due ore l'elicottero del 14° Nucleo di Belluno ha sorvolato la città, sempre in base alle disposizioni impartite dal prefetto Darco Pellos tramite il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso del servizio sono state controllate 81 persone. Di queste, 7 erano assuntori di droga e sono state segnalate alla prefettura perché in possesso di modiche quantità di stupefacente.

Non è un'operazione estemporanea. Il Comando dei carabinieri fa sapere di essere al lavoro per «mantenere alta la guardia su Mestre, per consolidare i positivi risultati guadagnati giorno dopo giorno grazie al prolungato sforzo avviato dall’autunno 2022, e presidiare con attenzione le aree critiche di Marghera per scongiurare il radicarsi di abitudini criminali simili a quelle che hanno per lungo tempo caratterizzato la zona adiacente allo scalo ferroviario mestrino».

È così che, nella serata di lunedì scorso, i carabinieri di Mestre hanno assicurato alla giustizia due pusher sorpresi in flagrante a Marghera. I militari della sezione radiomobile hanno arrestato, nei pressi della chiesa di Sant’Antonio, un uomo tunisino mentre stava vendendo una dose a due italiani. Aveva un involucro di 10 grammi di eroina addosso, altra droga l'aveva nascosta assieme ad un bilancino nella una fessura di un muro. È stato poi accertato che l’uomo, dopo essere stato riaccompagnato in Tunisia lo scorso anno, era rientrato clandestinamente in Italia. Arrestato con l’accusa di spaccio e per il rientro nel territorio nazionale, all'udienza di convalida gli è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella città metropolitana di Venezia.

L'altro, di nazionalità nigeriana, è stato intercettato in piazza Mercato: alla vista dei carabinieri ha ingoiato qualcosa, che poi - in seguito ai controlli eseguiti all'ospedale dell'Angelo - si è scoperto essere eroina. Nel suo stomaco c'erano 36 ovuli. Anche a lui, all’esito dell’udienza di convalida, è stata applicata la misura del divieto di dimora nella città metropolitana di Venezia.