Mare sicuro, la Guardia costiera è pronta a intervenire in caso di necessità

Sono milioni i cittadini e i turisti, molti dei quali stranieri, che si apprestano in questi giorni ad affollare i mari, le spiagge e le acque del Veneto. In questo contesto ha preso il via, anche nella direzione marittima regionale, l’operazione Mare Sicuro, che da oltre trent’anni vede impegnati per tutta l’estate le donne e gli uomini della Guardia costiera per garantire la sicurezza dei bagnanti, dei diportisti, dei subacquei e, più in generale, di tutti coloro che scelgono le coste e i mari italiani per il proprio svago.

Dal 18 giugno fino al 18 settembre, infatti, 208 donne e uomini, 25 mezzi navali, dei comandi di Venezia, Chioggia, Jesolo, Caorle opereranno quotidianamente lungo i 140 chilometri di coste dei litorali della Regione Veneto pronti a intervenire in caso di emergenza. Nel fare ciò saranno anche supportati anche dalla componente dei Nuclei aerei della Guardia costiera che sarà pronta ad intervenire in caso di necessità. Con l’operazione Mare Sicuro sarà incrementata, tra l’altro, anche l’attività ispettiva sul pubblico demanio marittimo per prevenire e reprimere occupazioni illecite, reati ambientali e verificare il puntuale rispetto delle norme in materia di sicurezza balneare.

Quest’anno, per la prima volta, le Autorità marittime competenti (Venezia, Chioggia, Jesolo e Caorle) hanno uniformato la disciplina a tutela della sicurezza dei bagnanti su tutto il territorio regionale grazie a una intensa opera di coordinamento tra la Direzione marittima di Venezia e i Comuni costieri e le associazioni di categoria. L’analisi dei dati della scorsa stagione estiva, che ha visto oltre 240 persone tra diportisti e bagnanti soccorsi dalla Guardia costiera, aveva già confermato che la maggior parte delle emergenze in mare è correlata a situazioni di pericolo prevedibili ed evitabili (avarie al motore, avverse condizioni meteo marine, mancato rispetto delle più elementari norme di prudenza).

La Guardia costiera, per tale motivo, richiama tutta l’utenza ad affrontare il mare con il rispetto e la preparazione necessarie e, in tale ottica, affiancherà all'attività operativa quelle d’informazione e prevenzione. Anche quest’anno, inoltre, proseguirà l’iniziativa del “Bollino blu”, avviata d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, mirata a razionalizzare le attività di controllo sulle unità da diporto evitando inutili duplicazioni nei controlli in materia di sicurezza. L’attività verrà svolta in sinergia con tutte le forze dello Sato operanti in mare sotto il coordinamento della Guardia costiera. L’obiettivo è raggiungere il maggior numero possibile di diportisti e migliorare il dato del 2021 che ha visto il rilascio di 374 bollini blu. Tutte le informazioni ed avvisi di carattere locale sono consultabili dal sito www.guardiacostiera.gov.it.