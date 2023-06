La Finanza di Venezia ha bloccato 1,2 miliardi di crediti d'imposta fittizi

Un impegno a tutto campo, a tutela di famiglie e imprese. Nel corso del 2022 e nei primi cinque mesi del 2023, i reparti del comando provinciale della guardia di finanza di Venezia hanno svolto oltre 20 mila interventi ed eseguito 876 indagini su delega della magistratura, per contrastare illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia del territorio.

Frodi ed evasione fiscale

In particolare, le investigazioni sui crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica, svolte in collaborazione con la direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Venezia, hanno permesso di individuare la creazione, e successiva cessione, di crediti ritenuti fittizi per più di 1 miliardo e mezzo di euro, per la maggior parte dei quali (1,2 miliardi di euro) è stato effettuato il blocco nei cassetti fiscali, inibendone le successive cessioni.

Negli ultimi 17 mesi, le fiamme gialle hanno denunciato 724 soggetti per reati tributari, 6 dei quali sono stati sottoposti, dalla competente autorità giudiziaria, a misure cautelari. Il valore dei beni sequestrati, quale profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, è di quasi 8 milioni di euro a fronte di oltre 300 milioni di proposte. Gli 85 interventi in materia di accise e a tutela del mercato dei carburanti hanno permesso di sequestrare oltre 100 tonnellate di prodotti energetici. Importanti sono stati anche i frutti delle attività di contrasto al contrabbando, che hanno portato al sequestro di oltre 6 tonnellate di tabacchi lavorati esteri, alla denuncia di 33 persone, e all'arresto di due. Nel settore del gioco illegale sono stati eseguiti 65 controlli, riscontrando 8 casi di irregolarità.

Spesa pubblica

L’impegno a tutela della corretta destinazione delle misure introdotte dalla legislazione emergenziale non ha riguardato solo i bonus fiscali, ma anche la commercializzazione, sul mercato elettronico, di "Titoli di efficienza energetica", nonché i contributi a fondo perduto ed i finanziamenti bancari assistiti da garanzia. Sono stati eseguiti, nel complesso, 155 controlli, che hanno portato alla denuncia di 19 persone per l'indebita richiesta o percezione di oltre 850 mila euro.

In totale, gli interventi in materia di tutela alla spesa pubblica sono stati 836, a cui si aggiungono 102 indagini delegate dalla magistratura ordinaria ed Europea: 461 sono i soggetti denunciati, 83 quelli segnalati alla Corte dei conti per danni erariali per quasi 500 milioni di euro. Le frodi scoperte in materia di spesa previdenziale e assistenziale ammontano a oltre 200 milioni di euro, mentre i controlli sul reddito di cittadinanza, svolti in collaborazione con l'Inps, hanno riguardato, in maniera selettiva, soggetti connotati da concreti elementi di rischio: nel complesso sono stati intercettati contributi illecitamente percepiti per oltre 2,5 milioni di euro, che hanno portato alla denuncia di 266 soggetti. Le fiamme gialle hanno dedicato impegno importante anche al controllo degli appalti, in ragione del ruolo che rivestiranno nell’ambito del Pnrr:, in tale contesto sono stati sottoscritti 3 protocolli d’intesa con città metropolitana, Comune di Venezia e autorità di sistema portuale.

Contrasto alla criminalità organizzata

In materia di riciclaggio ed autoriciclaggio, i finanzieri di Venezia hanno eseguito 28 interventi e denunciato 258 persone, con sequestri per oltre 500 mila euro. Presso l’aeroporto di Tessera, sono stati eseguiti oltre 2 mila controlli sulla circolazione della valuta, per movimentazioni transfrontaliere relative ad oltre 23 milioni di euro, accertando quasi mille violazioni e operando sequestri per più di 120 mila euro.

Sul fronte dei reati fallimentari, i beni sequestrati ammontano a oltre 230 mila euro su un totale di patrimoni distratti di più di 35 milioni di euro. In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 550 soggetti, con l’applicazione di provvedimenti di sequestro e confisca per 7 milioni di euro. Ulteriori 1.500 accertamenti sono stati svolti su richiesta della prefettura di Venezia, la maggior parte dei quali in funzione del rilascio della documentazione antimafia.

Il contrasto al narcotraffico, anche via mare, ha portato all’arresto di 22 persone e al sequestro di 1.200 chili di stupefacente. In particolare, lo scorso aprile un'operazione ha consentito di sequestrare all’interno di una motonave proveniente dall’America del Sud e diretta a Venezia, più di 800 chilogrammi di cocaina. Sul versante della contraffazione, infine, sono stati effettuati 187 interventi, sottoponendo a sequestro oltre 5 milioni di prodotti industriali contraffatti, con falsa indicazione 'made in Italy' e non sicuri, nonché ingenti quantitativi di prodotti alimentari recanti marchi industriali falsificati o indicazioni non veritiere. In tutto, le persone denunciate sono state 181.