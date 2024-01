Villa Angeli, comincia la ricostruzione della passerella ciclopedonale

Oltre un milione e 950 mila euro per due a definizione dei danni del tornado 2015. Con il coordinamento che il Comune di Dolo ha intessuto per ottenere la partecipazione della Regione del Veneto e Veneto Strade, è stata approvata oggi, 16 gennaio, la convenzione che sblocca l’intervento di ripristino delle alberature e delle sponde del Naviglio Brenta e delle aree verdi danneggiate dall'evento atmosferico estremo dell’8 luglio 2015.

La ripartizione dei fondi nazionali e regionali destinati al risanamento delle opere pubbliche danneggiate dal tornado aveva fatto segnare un risparmio di oltre un milione e mezzo di euro. L’Amministrazione comunale dolese aveva provveduto a vincolare anche risorse a carico del proprio bilancio, derivanti da risparmi, per la ricostruzione. E dopo il tempo necessario al raccordo con Regione e Veneto Strade si chiude il percorso che vede il Comune di Dolo coordinatore delle attività e della direzione dei lavori per la realizzazione della passerella ciclopedonale di Villa Angeli con accesso dalla Regionale 11 e per la sistemazione delle rive in località Musatti con ripiantumazione delle alberature. Anche Pianiga, pure colpita dal tornado del 2015, beneficerà di questa azione, vedendo realizzata una passerella ciclopedonale nella frazione di Cazzago.

«Quasi due milioni di euro euro destinati al territorio, per la realizzazione, attesissima e giunta a seguito di uno sforzo congiunto tra Comune di Dolo, Regione e Veneto Strade Spa, di opere tanto importanti per la città - commentano il sindaco Gianluigi Naletto e il vicesindaco Matteo Bellomo - I tecnici incaricati da Veneto Strade hanno già pronti i progetti esecutivi e veramente a breve partiranno con la gara per la ricostruzione della passerella sul Naviglio e della riva. È una grande soddisfazione avere portato a compimento un progetto che garantisce il ripristino di un’area verde nella porta di accesso est e la piena fruibilità di Villa Angeli che così sarà direttamente connessa alla fermata degli autobus, garantendo la massima sicurezza ai tanti studenti degli istituti superiori e l’accessibilità al parco monumentale per cittadini e turisti».