Venezia, torna l'ordinanza: nel weekend alimenti e bevande solo al tavolo

Misure in vigore dal 2 al 4 luglio per evitare assembramenti

Anche durante il prossimo fine settimana, dal 2 al 4 luglio, sarà in vigore l'ordinanza che impone la consumazione di alimenti e bevande solo al tavolo nelle zone più frequentate di Venezia e Mestre. Le misure hanno lo scopo di evitare assembramenti che potrebbero favorire la diffusione del Covid 19.

Come già disposto negli ultimi fine settimana del mese di giugno, dunque, anche venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 15 alle 24, ferma restando la possibilità di consumare al banco, è consentita, in bar e ristoranti, la somministrazione e la consumazione di alimenti e bevande esclusivamente al tavolo. Confermate anche le zone nelle quali saranno in vigore le restrizioni: a Mestre, Riviera XX Settembre, piazzale Donatori di Sangue e calle Legrenzi; a Venezia, fondamenta degli Ormesini, Misericordia, campo San Giacometto, Naranseria, Cesare Battisti, campo Santa Margherita.

Stesso obbligo viene ulteriormente imposto per i locali zona Ormesini e Misericordia per la sola giornata di domenica 4 luglio nella fascia oraria aggiuntiva 11-15.