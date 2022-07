Venezia, ordinanza anti alcol per la sera del Redentore

L'amministrazione veneziana si prepara alla festa del Redentore, che sabato sera richiamerà decine di migliaia di persone nell'area del bacino di San Marco. Oltre alle misure di sicurezza concordate con la prefettura e le forze dell'ordine, il sindaco Luigi Brugnaro ha scelto in queste ore di emanare un'ordinanza per limitare il consumo di alcol e, contemporaneamente, la diffusione di bottiglie in vetro durante l'evento.

L'ordinanza, che entra in vigore alle ore 19 di sabato 16 luglio 2022 e sarà valida fino alle 3 di domenica 17, contiene alcune misure di prevenzione contro i «pericoli per l'incolumità pubblica» e a favore della sicurezza urbana. In quella fascia oraria, in tutto il centro storico di Venezia (Giudecca compresa) sarà vietata la vendita e somministrazione per asporto di alcolici in bottiglia o altri contenitori di vetro. Vietato anche il «trasporto non giustificato» di bevande in bottiglia.

Per quanto riguarda bar e ristoranti dell'area marciana, rive tra San Marco e i Giardini, Zattere, Salute e Giudecca, sarà vietata anche la somministrazione di bevande in bottiglia nei plateatici esterni, mentre resta permessa all'interno degli esercizi. Per tutti, in tutta la città, vige anche il divieto di avere con sé spray al peperoncino. Le violazioni potranno essere punite con multe da 25 a 500 euro.