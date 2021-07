Venezia, fino al 22 agosto nel weekend consumazioni solo al tavolo

Firmata l'ordinanza con le regole per la consumazione nei bar e nei ristoranti

E' stata firmata nella giornata di oggi un'ordinanza che rinnova, in vista dei prossimi fine settimana, le prescrizioni per regolamentare la somministrazione e la consumazione di alimenti e bevande esclusivamente al tavolo negli esercizi di ristorazione, bar e similari in alcune vie e strade del centro di Venezia e Mestre. Le misure sono volte a evitare assembramenti che aggravino la diffusione del Covid 19.

Nei weekend compresi tra il 30 luglio e il 22 agosto, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle 15 alle 24 «ferma restando la possibilità di somministrazione e consumazione al banco - è scritto nell’ordinanza - nel rigoroso rispetto del distanziamento interpersonale di un metro tra cliente e cliente è consentita, presso gli esercizi di ristorazione e similari la somministrazione e la consumazione di alimenti e bevande esclusivamente al tavolo».

Le zone nelle quali saranno in vigore le restrizioni:

Mestre, Riviera XX Settembre e vie limitrofe;

Mestre via Verdi (tra via Circonvallazione e via Rosa), Largo Divisione Julia, via Rosa Mestre, Piazzale Donatori di Sangue e Calle Giovanni Legrenzi;

Venezia, Sestiere di Cannaregio - Fondamenta degli Ormesini - Fondamenta della Misericordia da Ponte San Girolamo a Ponte San Marziale;

Venezia, Sestiere di San Polo - Campo San Giacomo (in vulgo San Giacometto), Campo della Naranseria, Campo Cesare Battisti (già Bella Vienna) e calli e portici limitrofi;

Venezia, Sestiere di Dorsoduro Campo Santa Margherita e calli, ponti e campielli limitrofi.

Stesso obbligo viene imposto per i locali del sestiere di Cannaregio - Fondamenta degli Ormesini - Fondamenta della Misericordia da Ponte San Girolamo a Ponte San Marziale, per le sole giornate di domenica, dall'1 al 22 agosto nella fascia oraria aggiuntiva 11-15.