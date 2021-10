Schiamazzi e aggregazioni moleste: locali chiusi alle 22 e divieto di musica

Tutte le attività commerciali dovranno chiudere entro le 22 e non potranno riaprire prima delle 6, vietati il consumo di bevande alcoliche su area pubblica e la musica, compresa quella di sottofondo all'interno dei locali. Sono le misure previste dall'ordinanza firmata oggi dal sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, per i locali di Sottomarina di piazzale Europa e delle aree immediatamente adiacenti.

La stretta, che avrà durata di 30 giorni, è stata introdotta a seguito di numerose segnalazioni di cittadini che lamentavano in orario serale e notturno il disturbo alla quiete pubblica, causato in particolar modo da aggregazioni di giovani, in alcuni casi sfociate anche in episodi molesti. Tra i vari comportamenti a danno della collettività ci sarebbero anche schiamazzi, consumazione di cibo per strada con abbandono di rifiuti ed espletamento di bisogni fisiologici all'aperto, su suolo pubblico.