Ordinanza di Zaia: allargata a 12 metri quadrati la distanza minima tra ombrelloni in spiaggia

Il presidente della Regione Luca Zaia ha firmato ieri pomeriggio l'ordinanza che allarga a 12 metri quadrati la superficie minima per ciascun ombrellone negli stabilimenti balneari e nelle spiagge in concessione demaniale del litorale. Le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni nelle scorse settimane impongono invece a livello nazionale un distanziamento tra i paletti di almeno 10 metri quadrati. Come specificato nell'ordinanza regionale, ad ogni modo, i Comuni potranno derogare ai limiti di superficie minima, e comunque garantendo un distanziamento minimo di 10,50 metri, in aree caratterizzate da particolari fenomeni erosivi.

La nuova disposizione entrerà in vigore dal 15 maggio e sarà valida fino al 30 settembre; in base all'andamento dell'epidemia sanitaria e di esigenze operative non si esclude un'eventuale revoca della misura. Quelle che seguono sono le disposizioni, approvate lo scorso 28 aprile dai presidenti di Regione, valide per stabilimenti balneari, spiagge attrezzate e libere.

Linee guida per le spiagge 2021