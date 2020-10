Didattica a distanza per le superiori da mercoledì. L'appello al Governo: «Si rivedano i provvedimenti»

La didattica a distanza sarà applicata nelle scuole secondarie superiori, come da decreto, anche in Veneto, ma con la nuova ordinanza introdotta oggi in conferenza dal presidente della Regione Luca Zaia, si lascia qualche ora in più alle scuole per organizzarsi. Il 75% degli alunni dovrà tornare a seguire le lezioni dietro allo schermo del pc, quindi, ma non a partire da subito: i nuovi provveddimenti regionali decorreranno infatti da mercoledì 28 ottobre, «perché - come specificato nel corso del punto stampa - non voglio mettere in subbuglio le scuole e le famiglie. Intendiamo dare un po' più di tempo per l'organizzazione alla dottoressa Carmela Palumbo», dirigente dell'ufficio scolastico regionale per il Veneto. Le disposizioni, salvo ulteriori comunicazioni, saranno in vigore fino al 24 novembre.

«Ai dirigenti scolastici - ha detto Zaia - diamo indicazione che le prime classi siano per lo più risparmiate. Sarà sempre garantita, invece, la didattica in presenza agli alunni con disabilità certificata. Per le scuole professionali, che contano circa 20mila studenti, i posti in presenza dovranno essere riservati ai laboratori e alle attività pratiche.

