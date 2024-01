L'organo restaurato torna nella chiesa della Santissima Trinità a Treporti

Nel pomeriggio di oggi, domenica 7 gennaio, nella chiesta della Santissima Trinità a Treporti viene inaugurato l'organo della famiglia Bazzani restaurato, trasportato e rimontato: alle 16 la presentazione della parrocchia e dell’amministrazione comunale di Cavallino-Treporti.

Un progetto ambizioso promosso da don Alessandro Panzanato che è riuscito a riportare, dopo quasi sette anni di restauro, il prezioso organo della famiglia Bazzani al suo splendore, dando vita a quelle voci ottocentesche che cadute nel disuso dell’organo manomesso e alterato, rischiavano di sparire per sempre. «L’organo era in condizioni pessime, se non addirittura precarie e si è deciso di salvarlo investendo su questa parte di storia della nostra comunità - afferma don Alessandro Panzanato -. Uno strumento che porta dentro di se? simbolicamente sia una riflessione sul nostro essere chiesa e comunità cristiana, sia sul nostro essere comunità civile: Treporti ha la ricchezza di un organo antico che, per volere dei nostri padri, non solo è destinato ad animare le sacre liturgie, ma anche a promuovere cultura. Questi i motivi hanno spinto la parrocchia a investire su quest’opera, ora non solo restaurata, ma anche “ampliata” secondo il progetto approvato dall’Ufficio dei beni culturali del Patriarcato e dalla Soprintendenza di Venezia. Opera per la quale abbiamo avuto il contributo della Cei con i fondi dell'8 per mille e il sostegno dell’amministrazione comunale».

«Un obiettivo importante che ha ridato vita ad uno strumento di antica scuola organaria veneta, riportandolo alle sue origini foniche di grandi potenzialità concertistiche e per l’accompagnamento liturgico – aggiungono la sindaca Roberta Nesto e l’assessore Alberto Ballarin -. Abbiamo inteso contribuire anche come Comune per restituire e rinnovare lo splendore di quello che è un vero e proprio patrimonio storico e sociale di Cavallino Treporti. Per una comunità il cui sviluppo nei secoli è strettamente legato alla sua identità religiosa, e l'organo Bazzani del 1890 è sicuramente parte di queste tipicità».

Costruito dai fratelli Bazzani, come stampato nella targa sul leggio e manoscritto sul cartiglio all'interno della secreta, nel 1890 e posto successivamente in cantoria in muratura sopra la Bussola dell'ingresso principale della chiesa, l’organo era privo di tre quarti della cassa armonica originale, di alzata, fianchi e soffitto, del fondo e fissato al muro intorno al rosone. Smontato in tutta la sua parte strumentale, l’organo è stato trasportato in laboratorio a Castelraimondo a Macerata per il restauro. Il materiale, riconducibile a esponenti della scuola veneziana del 1890, è stato posto a una prima pulitura a secco, alla disinfestazione immediata dei parassiti e delle muffe. Ogni elemento originale è stato conservato, restaurato e riparato con lavorazioni manuali e attrezzature specializzate.

Terminati i lavori di restauro in laboratorio, lo strumento è stato trasportato e rimontato nella chiesa, posto al regolaggio e al recupero del corista storico e dell’armonia strumentale d’origine (temperamento, corista e intonazione canna per canna) preservando e documentando le canne rimaste indenni da manomissioni e alterazioni, all’intonazione e all’accordatura finale perfezionati sul posto. L’organo, tornato al suo posto d’origine, oggi, domenica 7 gennaio sarà benedetto e accompagnerà il concerto durante la sua inaugurazione, suonato dal Maestro Roberto Bertuzzi.