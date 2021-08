Ambulante propone un Rolex contraffatto ai carabinieri in borghese

Si è avvicinato a quelli che avevano l'aria di essere turisti e gli ha proposto un Rolex contraffatto, peccato si trattasse di carabinieri in borghese. È così che mercoledì scorso un cittadino senegalese di 44 anni, con precedenti specifici, è stato denunciato.

Aveva con sé 23 orologi contraffatti

I militari hanno subito notato che l'accessorio mostrava evidenti segni di falsificazione e hanno deicso di qualificarsi e perquisire l'ambulante. L'uomo ha cercato di scappare, ma il suo tentativo si è rivelato vano. Una volta fermato, è stato trovato in possesso di altri 23 orologi, tutti contraffatti, e di un kit per la riparazione e la regolazione dei cinturini. Tutto il materiale è stato sequestrato per risalire alla filiera di contraffazione.