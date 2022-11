Contrabbando di orologi e frode fiscale: imprenditore evade 1,5 milioni di euro

Introduceva da Hong Kong in Italia orologi di pregio, senza pagare le tasse di importazione. Il responsabile della frode, un imprenditore trevigiano operante nel settore del commercio di gioielli, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per aver evaso imposte pari a 1,5 milioni di euro. A condurre le indagini sono stati i militari della guardia di finanza di Tessera, che hanno ricostruito il volume della truffa, nella quale sarebbe coinvolta anche una società vicentina - riconducibile allo stesso imprenditore - utilizzata per commercializzare, a prezzi competitivi, gli orologi importati illecitamente.

Lo schema della frode

Una società olandese compiacente emetteva fatture false in favore della ditta italiana per la cessione di orologi della stessa marca e modello di quelli contrabbandati. La documentazione fittizia aveva come unico scopo quello di simulare la legittima provenienza dei preziosi e attestare i requisiti necessari per poter consentire alla società italiana di beneficiare indebitamente del regime speciale iva previsto per il commercio di beni usati.

Al termine delle investigazioni, coordinate dalla procura della Repubblica di Vicenza, ed eseguite mediante la disamina della documentazione contabile, extracontabile ed informatica, il rappresentante legale della società è stato denunciato all'autorità giudiziaria per aver evaso imposte per 1,5 milioni di euro.

Il giudice per le indagini preliminari, ritenute valide le ipotesi investigative delle fiamme gialle lagunari, ha emesso un decreto di sequestro preventivo del profitto dei reati, fino alla concorrenza del complessivo importo dell’imposta evasa, che ha consentito di sottoporre a vincolo le disponibilità liquide rinvenute sui conti correnti della società e del suo rappresentante legale.