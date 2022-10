Malore improvviso prima di prelevare una scolaresca: Oscar Bonazza muore a 63 anni

Stava andando a prelevare una scolaresca in un istituto e aveva parcheggiato nel piazzale quando si è sentito male. Non ce l'ha fatta Oscar Bonazza, 63 anni, di Quarto d'Altino. L'uomo, che lavorava come autista, è morto lunedì mattina a Padova.

Bonazza si sarebbe fermato all'altezza di via Merlin per poi scendere dal mezzo. Soccorso da un'ambulanza, è stato portato subito all'ospedale dove, però, poco dopo il suo cuore ha smesso di battere. «Un uomo esemplare per la sua bontà, un lavoratore che si impegnava molto», lo ricordano i conoscenti.

A Quarto d'Altino, dove abitava con la moglie, la notizia della sua scomparsa si è diffusa in poche ore, lasciando un grande vuoto tra chi lo conosceva e che, adesso, si prepara a dargli l'ultimo saluto. Il funerale sarà celebrato sabato 22 ottobre alle 10 nella chiesa di Quarto d'Altino.