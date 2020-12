Davanti all'ospedale di Dolo sorgerà la "Passeggiata degli eroi della sanità"

Il percorso pedonale di fronte all'ospedale di Dolo sarà intitolato agli "Eroi della Sanità". L'annuncio arriva dall'amministrazione comunale, che in questi giorni ha avviato l'iter amministrativo del caso.

La dedica al personale della sanità

Già nel recente passato era emersa l'idea, dopo il confronto con personale medico e infermieristico, mentre negli ultimi giorni, nell'area, sono stati posizionati due cuori luminosi, che rimarranno lì anche oltre al tradizionale periodo natalizio. «Quel tratto di percorso pedonale di quell'area verde che guarda l'ospedale - spiegano dall'amministrazione - diventerà la "Passeggiata degli Eroi della Sanità", proprio per dimostrare la gratitudine di tutta la comunità nei confronti di quelle donne e di quegli uomini che, quotidianamente, si sono spesi e si stanno spendendo nella lotta contro il Covid 19 pagando prezzi altissimi in termini di salute, relazioni familiari e, in alcuni casi della vita stessa».

«L’ospedale è un elemento essenziale del nostro territorio, - ha quindi aggiunto l'assessore Matteo Bellomo - non una cittadella indipendente dal territorio. Lì ci lavorano, o purtroppo ci devono andare, i nostri familiari, i nostri amici, i nostri vicini di casa. L’ospedale di Dolo è di tutta la comunità rivierasca e con il territorio deve poter dialogare».