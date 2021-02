Chiude la sezione "Covid 1" all'ospedale di Jesolo: riattivati 15 posti letto di medicina

Il calo dei contagi e dei ricoveri permette di riportare pian piano i servizi ospedalieri alla normalità. Oggi il commissario dell’Ulss4, Carlo Bramezza, ha dato novità confortanti sul covid hospital di Jesolo: «Sospendiamo i 22 posti letto della sezione Covid 1 - ha annunciato - e contemporaneamente viene riattivata la medicina, con la disponibilità di 15 posti letto». In precedenza erano state sospese anche le sezioni 4 e 3, così oggi resta operativa solo la sezione di malattie infettive “Covid 2”, con 27 posti letto.

Si tratta, ovviamente, di un'azione reversibile: «Come già fatto per la terapia intensiva, questa sezione di malattie infettive viene congelata con la possibilitàm, in caso di necessità, di essere riattivata nel giro di poche ore», ha specificato Bramezza. «Colgo l'occasione - ha aggiunto - per ringraziare il personale che ha lavorato in quest'area con impegno e sacrifici».

Contagi

Sul fronte contagi, per quanto riguarda il territorio dell'Ulss 4 i nuovi casi di positività al coronavirus rilevati oggi sono 64, mentre le persone attualmente positive al virus nei 21 comuni del Veneto orientale sono 958, così distribuite: Annone Veneto 23; Caorle 49; Cavallino Treporti 31; Ceggia 31; Cinto Caomaggiore 24; Concordia Sagittaria 51; Eraclea 56; Fossalta di Piave 17; Fossalta di Portogruaro 36; Gruaro 13; Jesolo 70; Meolo 52; Musile di Piave 47; Noventa di Piave 20; Portogruaro 113; Pramaggiore 31; San Donà di Piave 154; San Michele al Tagliamento 33; San Stino di Livenza 67; Teglio Veneto 14; Torre di Mosto 26.

Vaccini

Come previsto, lunedì 15 febbraio inizierà la vaccinazione anti covid alla popolazione ottantenne (classe 1941, per un totale di 2007 persone) reclutata tramite lettera postale. Questa la programmazione: il 15, 16, 17, 18 e 19 febbraio vaccinazioni negli ambulatori Ulss 4 di via Girardi a San Donà di Piave; il 18, 20, 21, 22, e 23 febbraio all’ex silos di Portogruaro, il 19, 20 e 22 febbraio al PalaInvent di Jesolo. Agli anziani impossibilitati a spostarsi per problemi di salute il vaccino potrà essere somministrato al domicilio con l'ausilio di personale del servizio di assistenza domiciliare integrata. Il dipartimento di prevenzione sta lavorando con i sindaci per individuare altre sedi.