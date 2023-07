All'ospedale di Jesolo una Tac mobile, in attesa della tomografia computerizzata a 128 strati

All'ospedale di Jesolo è stato installato, in via provvisoria, un tomografo computerizzato mobile da 16 strati. «È una soluzione che ci consente di proseguire con continuità questa tipologia di esami diagnostici in attesa dell’arrivo del nuovo tomografo computerizzato a 128 strati - spiega il direttore generale dell’Ulss 4, Mauro Filippi -, che verrà installato all’ospedale di Jesolo entro il mese di luglio».

La tomografia computerizzata permette di esaminare gli organi in movimento, come il cuore, e ottenere in tempi ridotti (rispetto ad altri esami) immagini di elevata qualità e affidabilità, che consentono di effettuare una diagnosi più precisa ed efficace. Filippi si è recato nella giornata di lunedì a visionare l’apparecchiatura installata, in via provvisoria, su un mezzo mobile collegato alla radiologia tramite un tunnel. Il dg ha quindi annunciato: «La Tac a 128 strati farà fare un salto di qualità alla diagnostica di questo ospedale, permettendo al personale di effettuare diagnosi ancora più approfondite e precise, riducendo i tempi di esecuzione per questa tipologia di screening».

Già nei primi giorni di attività della Tac mobile, il personale della radiologia di Jesolo, coordinato dal direttore di unità, dottor Gabriele Gasparini, ha potuto effettuare decine di esami.