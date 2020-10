Attese al freddo, afflusso aumentato di pazienti a Dolo. La preoccupazione del sindacato

L'ospedale di Dolo finisce di nuovo nel mirino della Funzione Pubblica Cgil. Le strutture, per il sindacato, si rivelano: «insufficienti con la ripresa scolastica e delle attività produttive, l'ondata delle patologie respiratorie e quelle traumatiche legate agli infortuni sul lavoro e agli incidenti stradali, oltre alle patologie croniche». A questo si somma la variabile Covid. «L'afflusso al pronto soccorso di Dolo - scrive Fp Cgil - ha raggiunto livelli paragonabili al pre-covid, con l'allungamento dei tempi di visita dei pazienti per le procedure di sanificazione degli ambulatori».

In fatto di ricoveri, scrive la sigla, «scarseggiano i posti letto e spesso si devono attendere gli esiti del tampone, eseguiti solo a Mestre, con tempi che arrivano anche a 24 ore». Quanto all'attesa, per il sindacato «la Regione aveva deliberato a giugno la dotazione per i pronto soccorso di unità mobili riscaldate da adibire a spazio di attesa e visita per i pazienti sospetti da posizionare all'esterno. Non ci è dato sapere quando arriveranno. In sede sindacale la problematica è stata più volte segnalata e abbiamo formalizzato queste richieste all’azienda una settimana fa, ma ad oggi non abbiamo avuto risposta. Il nuovo pronto soccorso che Dolo attende da più di 10 anni verrà forse consegnato a fine gennaio e quindi non in tempo utile per fronteggiare l'afflusso dei pazienti dell'inverno».