Ottantamila euro di danni all'Università Ca' Foscari

«L’imbrattamento del portale, il simbolo di Ca’ Foscari, punto di accoglienza per chiunque, è una ferita, oltre che un oltraggio all’arte e alla bellezza, un bene da custodire e da tramandare alle generazioni future. Non si tratta di espressioni di solidarietà per la tragica situazione in cui continua a versare la Palestina, ma piuttosto di gesti violenti e ingiustificabili». Così la rettrice dell'Università di Ca’ Foscari dopo gli imbrattamenti delle sedi dell'Ateneo, il 2 e 3 luglio scorsi, i cui danni ammonterebbero a circa 80 mila euro.

In quei giorni sei centri dell’Università, a Venezia e a Mestre, sono state vandalizzati e sigillati in diverse parti: serrature e telecamere danneggiate, apparecchi elettronici per l’accesso alle sedi sabotati, muri e facciate di pregio architettonico sfregiati. L’Ateneo ha avviato gli interventi di riparazione, sostituzione dei beni danneggiati e pulizia dei muri e delle facciate. La cifra degli ottantamila euro è destinata a crescere, secondo l'Ateneo. Le sedi imbrattate sono: Ca’ Foscari centrale, Malcanton Marcorà, Palazzina Briati, Campus di San Giobbe, Ca’ Vendramin, Campus Scientifico a Mestre.

«Sono forme di violenza preoccupanti - prosegue la rettrice - che mostrano un totale disprezzo per la cosa pubblica: si pensi che la cifra che l’Ateneo dovrà sostenere per riparare i danni materiali corrisponde a decine di borse di studio destinabili a studentesse e studenti». Lippiello rivolge un ringraziamento a tutte le istituzioni e le persone che hanno espresso vicinanza e solidarietà».

A preoccupare è la condizione del Portale di Ca’ Foscari, nella sede principale, un manufatto del XV secolo particolarmente delicato a causa della porosità della pietra d’Istria di cui è rivestito: l’ateneo ha provveduto a informare la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna e sta per avviare l’intervento di ripulitura il cui costo è stimato intorno ai 16 mila euro. «C’è molta amarezza, non solo per i danni oggettivi che questi gesti vandalici hanno causato ma anche e soprattutto per il loro significato più profondo: è stata colpita l’Università, un bene comune, un luogo di ricerca, di insegnamento e di dialogo, all’interno di una città come Venezia che è patrimonio mondiale dell’umanità», conclude la rettrice.