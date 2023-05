Sanità, Annicchiarico: «Overbooking non riduce il tempo delle visite»

«L’overbooking, di cui si discute molto in questi giorni anche sulla stampa, è stato suggerito come miglioria alle Ulss e alle aziende ospedaliere, che sono però libere di adottare la procedura nel modo più confacente alla loro realtà. È necessario chiarire che non comporta alcuna limitazione della durata delle singole visite». A spiegarlo è Massimo Annicchiarico, direttore della Sanità della Regione Veneto.

Annicchiarico spiega che l'overbooking è stato proposto alle strutture della sanità regionale solo per le visite, non per le prestazioni diagnostiche e limitatamente alla priorità "B", ossia le urgenze da completarsi entro 10 giorni. Prevede la possibilità di inserire, oltre ai normali slot di visite, alcune prestazioni aggiunte alla disponibilità. «La richiesta di prestazioni in urgenza - spiega Annicchiarico - infatti è estremamente variabile con picchi e settimane meno intense. Interveniamo nell’ambito della flessibilità nell’organizzazione del lavoro».

Si tratta quindi di una disponibilità organizzativa volontaria, sulla base della disponibilità delle strutture che affiancano ai normali slot di visite un numero ridotto di prestazioni (non oltre il 10% dell’offerta di base), concordato con le direzioni. È un’aggiunta all’orario di ambulatorio, «non certo una compressione dell’orario della singola visita - precisa ancora il direttore della Sanità -. Vengono erogate in quei lassi di tempo dove i professionisti dell'unità operativa sono presenti ma non impegnati in visite ai pazienti, e dedicati ,ad esempio, alla pianificazione sanitaria, alla redazione di documentazione, all’organizzazione della struttura».

«L’overbooking - conclude - quindi non interviene affatto riducendo il tempo della singola visita, ma aggiungendone di ulteriori. Senza minimamente chiedere alcun lavoro aggiuntivo ai medici, per questo ci sono altre forme e remunerazioni strutturate contrattualmente, utilizzando il personale già presente».