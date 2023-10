Trovato morto in una camera d'hotel, si sospetta l'overdose

Tragedia nel pomeriggio di oggi, 25 ottobre. Il corpo senza vita di un 32enne veneziano, originario di Teglio Veneto, è stato trovato esanime in una stanza dell'hotel "Città di Conegliano", in via Parrilla. Il giovane, secondo i primi accertamenti eseguiti dai carabinieri e dal medico necroscopo, fanno ipotizzare un malore dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti.

A scoprire l'overdose è stato il personale della struttura alberghiera: l'allarme è scattato nel primo pomeriggio ma quando medico e infermieri del Suem 118 sono intervenuti, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Intervenute alcune pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Conegliano che hanno svolto accertamenti. La salma è stata trasportata presso l'obitorio dell'ospedale di Conegliano in attesa dell'autopsia che è già stata disposta dalla procura di Treviso.

