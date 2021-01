Stefanel, c'è l'ok del Mise: Ovs si aggiudica marchio e negozi

Mancava solo il benestare del ministero dello Sviluppo economico, rilasciato nei giorni scorsi, per avviare quello che si preannuncia come uno dei principali affari di questo avvio di 2021: OVS si è aggiudicato il marchio Stefanel ed alcune attività relative, tra le quali 23 negozi che si trovano in location di grande qualità, l’archivio storico delle collezioni, il personale dei negozi e di sede prevalentemente coinvolto nello sviluppo del prodotto. A dare l'annuncio è stato lo stesso ad di OVS, Stefano Beraldo. Lo riporta Trevisotoday.

«Già da alcune settimane OVS - si legge in una nota - è al lavoro per definire la struttura dell’assortimento e lo stile che lo caratterizzerà: semplice, contemporaneo, contraddistinto da un’elevata qualità dei materiali e con una prevalenza della componente maglieria. Grazie alla piattaforma industriale e organizzazione di sourcing di OVS, verrà offerto un elevato rapporto qualità-prezzo, difficilmente riscontrabile nel mercato». Il rilancio del marchio beneficerà non solo di sinergie industriali ma anche commerciali, passando attraverso una strategia multicanale. Da un lato negozi fisici, a partire da quelli già esistenti ai nuovi che si aggiungeranno, anche attraverso una diversa destinazione di location che già fanno parte del nostro portafoglio. Dall’altro una strategia di presidio dei canali digitali, in Italia e all’estero, in particolare laddove la reputazione del marchio è ancora molto forte.

Al personale di Stefanel attualmente operante nelle attività di sede verrà garantita la possibilità di inserimento nell’organizzazione OVS di Mestre, a poco più di 30 chilometri dalla sede attuale di Ponte di Piave, quanto prima e comunque nell’arco dei 12 mesi successivi all’acquisizione, anche attraverso l’utilizzo di adeguati ammortizzatori sociali. Gli inserimenti avverranno tenendo conto della valorizzazione delle competenze esistenti. Il personale dei negozi acquisiti sarà invece utilizzato prevalentemente nell'ambito della riapertura dei negozi stessi.