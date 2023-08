Superata la soglia di informazione per l'ozono, attenzione al sole

In questi giorni le condizioni meteo e le temperature elevate stanno portando ad un innalzamento della concentrazione di ozono in atmosfera nell'area di Mestre. La stazione di rilevamento della qualità dell'aria di Parco Bissuola ha registrato il valore massimo orario di 203 µg/m³ (microgrammi al metro cubo) alle ore 16 del 23 agosto. È stato superato, dunque, il valore di 180 µg/m³ che, per legge, è considerato la soglia di informazione, ovvero il «livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione»: anziani, bambini, donne in gravidanza e persone affette da disturbi respiratori.

L'Arpav ricorda che la presenza di elevati livelli di ozono danneggia la salute umana, ma anche quella degli animali e delle piante: tra gli effetti acuti si segnalano irritazioni agli occhi, al naso, alla gola e all'apparato respiratorio, un senso di pressione sul torace e la tosse. I rischi, naturalmente, dipendono dal livello di concentrazione di ozono e dalla durata dell'esposizione.

È un fenomeno che si verifica in particolare nei periodi estivi. Al livello del suolo la molecola di ozono si forma quando altri inquinanti, principalmente ossidi di azoto e composti organici volatili, reagiscono a causa della presenza della radiazione solare. Le sorgenti di questi inquinanti sono i veicoli a motore, centrali, industrie e processi di combustione. Durante l'estate le particolari condizioni di alta pressione, elevate temperature e scarsa ventilazione, favoriscono il ristagno e l'accumulo degli inquinanti. I valori massimi sono raggiunti nelle ore più calde della giornata, dalle 12 alle 18, per poi scendere durante le ore notturne.