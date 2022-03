Inaugurato il padiglione Gaggia dell'ospedale di Venezia dopo i lavori di ristrutturazione

Al termine di una ristrutturazione costata quasi 10 milioni di euro l'Ulss 3 ha presentato alla città il rinnovato padiglione Gaggia, un "pezzo" fondamentale dell'ospedale Civile di Venezia tornato pienamente operativo nelle scorse settimane. Costruito dopo la seconda guerra mondiale, il padiglione è stato oggetto, a partire dal 2017, di un'ampia opera di adeguamento funzionale e tecnologico. Ora il piano terra ospita i reparti di radioterapia, medicina nucleare, fisica sanitaria, emodialisi e nefrologia; al primo piano si trovano radiologia, tac e risonanza; al secondo, day hospital oncologico con ematologia e reumatologia. Tutte le attività diagnostiche e di degenza del Civile sono adesso concentrate nella parte più moderna del complesso Santi Giovanni e Paolo, costituito da cinque padiglioni collegati tra loro tramite un tunnel sopraelevato.

«Il Gaggia - ha spiegato nel corso della cerimonia il dg Edgardo Contato - con le sue funzionalità potenziate, dialoga con l'altro grande padiglione del Civile, il padiglione Jona, anch'esso rinnovato di recente, nel 2014. E l'ospedale sa svolgere sempre di più il ruolo a cui è chiamato, riferimento sanitario per cittadini e per chi, da tutto il mondo, guarda a Venezia». La dimostrazione, secondo l'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, che «in questi due anni di pandemia la sanità veneta non si è fermata, ma ha avuto la forza di continuare a investire e progredire».

L'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, l'ha definita «una struttura di eccellenza, tecnologicamente avanzata, in grado di garantire le migliori cure sia ai cittadini sia ai visitatori. Il Civile si conferma un ospedale di serie A, luogo centrale della sanità cittadina. Questa inaugurazione - ha proseguito Venturini - avviene in un momento molto difficile, nel quale, a poca distanza dall'Italia, gli ospedali vengono bombardati. Bisogna cercare di tenere il mondo sanitario fuori da questo terribile conflitto».

È seguita la benedizione da parte del patriarca Francesco Moraglia, il quale ha sottolineato l'importanza simbolica delle giornata, «un segno di speranza dopo anni difficili e dentro giorni altrettanto difficili, che rendono ancora più importante l'azione di cura e di assistenza che si svolge negli ospedali, rivolta alle persone sofferenti». L'intervento costituisce uno degli step previsti dal masterplan pluriennale di riassetto dell’ospedale, sul quale verranno investiti altri 61 milioni di euro. L'opera più importante in programma è il restauro dell'ospedale San Lazzaro dei Mendicanti, che diventerà sede della "casa della comunità" con tutte le attività sanitarie e territoriali: medici di base, servizi ambulatoriali, prelievi, servizi sociosanitari.