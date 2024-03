I biglietti del treno si potranno acquistare con carta di pagamento subito prima di salire a bordo

Si chiama "Tap&Tap" il nuovo sistema di vendita diretta di Trenitalia, con il quale i passeggeri potranno acquistare il proprio titolo di viaggio - a tariffa regionale e con applicazione sovraregionale - direttamente con la carta di pagamento in modalità contactless. La sperimentazione partirà dal Veneto, sul linea che collega le stazioni di Venezia Santa Lucia e Verona Porta Nuova.

I passeggeri che non dovessero (o potessero) disporre di ticket di viaggio in anticipo, potranno poggiare la propria carta avvicinandola a una validatrice o self service nella stazione di partenza, per poi ripetere l'operazione nella stazione di arrivo. In questo modo, con un "tap" in entrata e un "tap" in uscita, il sistema potrà calcolare l'effettiva distanza percorsa e applicare la corretta tariffa.

La fase di test del sistema sarà presentata giovedì prossimo in stazione a Venezia, alla presenza del presidente del Veneto, Luca Zaia, dell'assessore regionale ai Trasporti, Elisa De Berti, dell'assessore alla Mobilità di Venezia, Renato Boraso, e del direttore della divisione business regionale di Trenitalia, Maria Annunziata Giaconia.