Anche sulla linea Bassano-Venezia Trenitalia attiva il pagamento con carta

È attivo da sabato 20 luglio, sui collegamenti fra Bassano e Padova e fra Bassano e Venezia, il sistema "Tap&Tap”: il canale di acquisto rapido dei biglietti del treno regionale di Trenitalia tramite carte di pagamento contactless, direttamente dalle validatrici in stazione. In Veneto, il servizio si aggiunge a quello già attivo, dallo scorso 4 aprile, sulla tratta tra Verona e Venezia.

Per acquistare il biglietto è sufficiente avvicinare la carta di pagamento contactless (ma anche smartphone o smartwatch abilitati) ai lettori posti nelle validatrici della stazione di partenza e successivamente effettuare la stessa operazione nelle validatrici della stazione di arrivo. È possibile acquistare con una carta il biglietto per un solo passeggero adulto, mentre in fase di controllo a bordo è sufficiente comunicare gli ultimi quattro numeri della carta utilizzata.

L'assessore regionale ai trasporti, Elisa De Berti, riepiloga: «Sono 5 mila circa i viaggiatori della linea Venezia-Verona, la prima del regionale di Trenitalia su cui ha preso il via il progetto pilota “Tap&Tap”, che dallo scorso 4 aprile hanno acquistato i biglietti semplicemente appoggiando la propria carta di pagamento contactless sulla validatrice. E dal 20 luglio sarà possibile “tappare” anche sui collegamenti fra Bassano e Padova e fra Bassano e Venezia. Un sistema innovativo che consente anche di beneficiare della tariffa più conveniente: registrando, su sito web e app di Trenitalia, la carta di pagamento, il sistema calcola il numero dei viaggi su una stessa tratta nell’arco del periodo di riferimento (settimanale, mensile, trimestrale ed annuale) e applica la tariffa più favorevole tra quelle disponibili per il percorso effettuato.

Tap&Tap è attivo, per i circuiti Visa, Mastercard, American Express e wallet, sui dispositivi digitali, anche per i collegamenti tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto (Leonardo express), tra Verona e Venezia, tra Cagliari e Elmas Aeroporto e tra Torino Lingotto e l’aeroporto di Torino Caselle.