Pannelli solari a fuoco, incendio a Santa Maria di Sala

Un incendio è divampato nel pomeriggio di giovedì, verso le 14, a Santa Maria di Sala e ha inreressato i pannelli solari del tetto in legno di una trifamiliare in via Prati. Nessuna persona è rimasta coinvolta ma il rogo ai pannelli posti a filo delle tegole ha complicato i lavori di spegnimento, e intanto le fiamme hanno divorato almeno metà della copertura degli immobili. Sul posto hanno lavorato per almeno tre ore le squadre dei vigili del fuoco da da Mestre, Mira e Padova con tre autobotti.

Sono al vaglio le cause da parte dei tecnici. Di sicuro l'incendio all'impianto ha comportato una diffusione rapida delle fiamme al tetto subito sottostante, con poco margine di spazio tra tegole e copertura per il fotovoltaico e costruito in legno. Fuori da casa le famiglie per sicurezza, durante le operazioni di spegnimento e ricognizione delle strutture da parte dei vigili del fuoco, anche per il forte odore di fumo sprigionato dall'incendio. Importanti i danni alle strutture, sia all'impianto che alla copertura della trifamiliare.