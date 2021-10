Alla guida con una patente falsa fatta in casa: denunciato

Scoperto alla guida con una patente falsificata, un uomo di trent'anni è stato denunciato ieri sera dai carabinieri di Mira. L'uomo è stato fermato per un controllo attorno alle 20 lungo via Nazionale: ha esibito la licenza di guida ma i carabinieri, non convinti dell'autenticità del documento, hanno fatto degli accertamenti e scoperto che in realtà la patente del trentenne risultava revocata per una serie di infrazioni commesse in passato.

Si è capito così che il documento era stato prodotto in casa, ottenendo una replica molto verosimile di una patente autentica. A quel punto i carabinieri hanno denunciato l'automobilista per falso materiale e gli hanno sequestrato la macchina, una Volkswagen Golf. Al trentenne è toccato proseguire a piedi.