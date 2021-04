È morto l'imprenditore Paolo Cavalletto, il cordoglio di Confindustria

Un lutto improvviso ha colpito la famiglia di Confindustria Venezia per la scomparsa di Paolo Cavalletto. L’imprenditore metalmeccanico, 68 anni, era titolare della O.ME.CA. Srl di Mira. Da sempre attivo nell’associazione, è stato componente del consiglio generale e delegato alla legalità.

In quest’ambito ha promosso importanti iniziative, a partire dai convegni con illustri magistrati e rappresentanti delle forze dell’ordine, fino all’adesione della territoriale veneziana al rotocollo di legalità sottoscritto tra il Ministero dell'Interno e Confindustria. Per lunghi anni ha presieduto il Consorzio Invexport, supportando le piccole e medie aziende nell’ingresso ai mercati esteri. Ha inoltre ricoperto la carica di vicepresidente di Federexport Veneto, la federazione regionale dei consorzi per l’internazionalizzazione. Il presidente di Confindustria Venezia Vincenzo Marinese lo ricorda con stima e rispetto e porge le condoglianze di tutta la comunità imprenditoriale alla famiglia.