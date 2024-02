Papa Francesco sarà in visita a Venezia domenica 28 aprile 2024. Lo comunica il dicastero vaticano per la cultura e l'educazione, in collaborazione con il patriarcato. Il programma di massima della giornata prevede una visita al padiglione della Santa Sede alla Biennale d’arte e una al carcere femminile della Giudecca; inoltre, l'incontro con la Comunità ecclesiale del patriarcato di Venezia. Ulteriori dettagli saranno comunicati più avanti.

Una presenza prestigiosa e significativa per la città. «È una visita che mi riempie di gioia e gratitudine - commenta il sindaco Luigi Brugnaro -. Sarà una giornata storica. Attendiamo con grande trepidazione l’arrivo del Santo Padre, ringraziandolo sin da ora per offrire a Venezia il dono della sua preghiera e della sua parola per rinnovare la nostra fede. La sua visita, preziosa e lungimirante, rafforzerà i valori di pace, libertà, democrazia e diplomazia della nostra comunità, vocata storicamente all’accoglienza e al dialogo tra popoli di cultura, lingua e religione differenti».