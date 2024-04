Il Papa in piazza San Marco: «Preoccupati per i problemi che minacciano Venezia»

È una giornata storica a Venezia per la visita di Papa Francesco. È atterrato con l'elicottero alle 8 sull'isola della Giudecca, la prima delle tre tappe del programma della mattinata. Il momento clou a partire dalle 11, con la celebrazione della messa dal palco di piazza San Marco. Davanti a circa 9mila persone, ha parlato anche della fragilità della città: «Se oggi guardiamo a questa città di Venezia, ammiriamo la sua incantevole bellezza, ma siamo anche preoccupati per le tante problematiche che la minacciano: i cambiamenti climatici, che hanno un impatto sulle acque della laguna e sul territorio; la fragilità delle costruzioni, dei beni culturali, ma anche quella delle persone; la difficoltà di creare un ambiente che sia a misura d'uomo attraverso un'adeguata gestione del turismo; e inoltre tutto ciò che queste realtà rischiano di generare in termini di relazioni sociali sfilacciate, di individualismo e solitudine». Parole a cui è seguito l'applauso del pubblico.

Alla Giudecca il Papa aveva incontrato le detenute della casa di reclusione. «Ho desiderato incontrarvi all'inizio della mia visita - ha spiegato loro - per dirvi che avete un posto speciale nel mio cuore. Il carcere è una realtà dura, e problemi come il sovraffollamento, la carenza di strutture e di risorse, gli episodi di violenza, vi generano tanta sofferenza. Però può anche diventare un luogo di rinascita, morale e materiale». Ha poi visitato il padiglione della Santa Sede della 60a edizione della Biennale arte, che quest'anno è stato collocato all’interno del carcere femminile. Anche agli artisti coinvolti Papa Francesco ha rivolto un discorso: «Sarebbe importante se le pratiche artistiche potessero costituirsi ovunque come una sorta di rete, collaborando per liberare il mondo da antinomie insensate che cercano di prendere il sopravvento nel razzismo, nella xenofobia, nella disuguaglianza, nello squilibrio ecologico. Immaginate città che ancora non esistono sulla carta geografica: città in cui nessun essere umano è considerato un estraneo. È per questo che quando diciamo "stranieri ovunque", stiamo proponendo "fratelli ovunque"».

Quindi il trasferimento alla basilica della Salute. Sullo specchio d’acqua davanti ai Magazzini del Sale, sul Canale della Giudecca, le remiere e gli appassionati del mondo della voga gli hanno reso omaggio con l'alzaremi. Sul piazzale della basilica il pontefice ha incontrato i giovani delle parrocchie: «Oggi - ha detto - si vive di emozioni veloci, di sensazioni momentanee e istinti che durano istanti. Ma così non si va lontano. I campioni dello sport, come pure gli artisti, gli scienziati, mostrano che i grandi traguardi non si raggiungono in un attimo. Occorre perseverare, e farlo insieme. Per questo vi dico: non isolatevi, cercate gli altri». A Bergoglio è stata consegnata in dono una forcola, l'appoggio sul quale si fa perno con il remo per vogare sulle barche, come simbolo e ricordo di Venezia.

È seguito il tragitto sulla papamobile lungo il ponte galleggiante che collega Punta della Dogana a piazza San Marco. I varchi sono presidiati da personale di sicurezza e l'accesso è riservato ai fedeli che hanno prenotato il posto. Nel corso dell'omelia, il Papa ha proposto la metafora della vite, che «esprime la cura amorevole di Dio per noi» e «d'altra parte ci mette in guardia, perché, se spezziamo questo legame con il Signore, non possiamo generare frutti di vita buona e noi stessi rischiamo di diventare rami secchi, che vengono gettati via. Penso - ha aggiunto - anche alla lunga storia che lega Venezia al lavoro delle vigne e alla produzione del vino, alla cura di tanti viticoltori e ai numerosi vigneti sorti nelle isole della Laguna e nei giardini tra le calli della città, e a quelli che impegnavano i monaci a produrre vino per le loro comunità». La metafora «può essere letta anche pensando a questa città costruita sulle acque, e riconosciuta per questa sua unicità come uno dei luoghi più suggestivi al mondo. Venezia è un tutt'uno con le acque su cui sorge, e senza la cura e la salvaguardia di questo scenario naturale potrebbe perfino cessare di esistere».