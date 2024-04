Il Papa sbarca a Venezia nella giornata mondiale della sicurezza sul lavoro

Sbarca per la prima volta a Venezia papa Francesco e in questa data, il 28 aprile, mentre il Santo Padre è arrivato alla Giudecca, prima di incontrare i giovanin alla Salute e celebrare la messa a San Marco davanti a diecimila fedeli, si ricorda la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Il Veneto si continua a morire di lavoro, per infortuni o per malattie professionali. «Ci si ammala come e più di trent’anni fa. I dati Inail 2023 sono preoccupanti: siamo la terza regione in Italia per infortuni denunciati e la seconda per quanto riguarda gli infortuni mortali», le parole di Silvana Fanelli, segreteria regionale Cgil con delega su Salute e Sicurezza - Dobbiamo portare la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, anche con il supporto delle parti datoriali». «Come ha detto il papa, gli incidenti sul lavoro “sono un’ingiustizia”. I morti sul lavoro sono i nostri caduti - commenta Roberto Toigo, segretario generale della Uil Veneto - Nel 2023, nella nostra regione, si sono registrati circa 70 mila infortuni sul lavoro, vale a dire che c’è stato un incidente ogni 7 minuti e mezzo. Sono numeri enormi che ci devono far riflettere e ci devono spingere a non mollare mai sul tema della formazione, della prevenzione e della sensibilizzazione alla cultura della sicurezza e quindi della vita».

Il bilancio

Nella “Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro”, che si celebra ogni anno il 28 aprile, ha parlato il presidente della Regione, Luca Zaia. «Si continua a morire per mancanza di rispetto delle regole del lavoro. Il bilancio resta negativo. Anche un solo ferito o una persona che perde la vita è troppo. Nessuna morte può essere giustificata: che si tratti di errore umano, tragica fatalità, incidente. Ma anche il singolo cittadino deve denunciare se vede nei cantieri o nei luoghi lavoro violazioni palesi: dobbiamo lanciare un concetto per la sicurezza sul lavoro, ricordando che non si muore solo nei cantieri ipercontrollati ma anche nelle realtà più piccole, artigianali, o in condizioni di libera iniziativa privata del singolo. Non bastano le normative stringenti - prosegue Zaia - serve formare e rendere parte attiva i lavoratori, gli imprenditori, i committenti. In Veneto vi è anche un lavoro sinergico con le organizzazioni sindacali che su questa tematica non arretrano di un passo. La sicurezza dei lavoratori è un impegno prioritario nell’agenda regionale».

I dati

«A presidio della salute e della sicurezza dei lavoratori in Veneto abbiamo un operatore ogni 10.000 lavoratori, in linea con l’obiettivo posto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 2014. Sono 36 i medici del lavoro in servizio, 153 i tecnici della prevenzione, 21 gli assistenti sanitari e infermieri e 3 i chimici - afferma l'assessore regionale alla Sanità e al Sociale, Manuela Lanzarin - Dal 2018 abbiamo pubblicato numerosi bandi di concorso per rafforzare gli organici dei servizi di Prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro delle aziende sanitarie locali: sono stati 7 i concorsi banditi per selezionare 129 medici del lavoro (pubblicati nel 2019, 2020, due nel 2021, 2022, 2023, 2024) e 4 quelli per assumere 166 tecnici della prevenzione (2018, 2020, 2021 e 2023)».