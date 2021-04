L’amministrazione ha condiviso con la società Jtaca il calendario per l’avvio del pagamento della sosta nei parcheggi a righe blu. Dal primo giugno invece la sosta sarà a pagamento tutti i giorni fino al 26 settembre.

Sono state stabilite le date per la riapertura della sosta a pagamento sui parcheggi a righe blu a Jesolo. L’amministrazione ha condiviso con Jtaca la linea di un avvio graduale, con l’obiettivo di sostenere in particolare il mese di maggio qualora dovessero esserci i primi arrivi.

Tornano i parcheggi a pagamento a Jesolo

È stato deciso che dal 1° al 31 maggio la sosta nei parcheggi a righe blu in zona verde, gialla e rossa del Lido di Jesolo sarà a pagamento solo nei weekend e nei giorni festivi, dalle 9 alle 24. A partire poi dal 1° giugno e fino al 26 settembre, gli stessi parcheggi diventeranno a pagamento tutti i giorni, dalle 9 alle 24. Per i parcheggi che si trovano sulle vie interessate dalla Ztl estiva il limite per la sosta è anticipato alle 19.

Eccezione nella programmazione riguarda i parcheggi in zona verde di Jesolo paese dove la sosta è prevista a pagamento tutto l’anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, dalle 9 alle 18; il venerdì e i giorni di mercato dalle 15 alle 18, con esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi. Anche per piazza Brescia viene confermato il pagamento tutti i giorni, con orario dalle 9 alle 24 nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 settembre e dalle 9 alle 18 nei rimanenti periodi dell’anno. I parcheggi sorvegliati, i cosiddetti “Off Street” Volta, Aurora, Gorizia, Internazionale interrato confermano invece il funzionamento tutto l’anno ventiquattrore al giorno. A questi, da maggio si aggiungerà anche l’interrato di piazza Drago.

«La decisione assunta dall’amministrazione esprime la volontà di facilitare e sostenere gli arrivi che ci auspichiamo possano esserci soprattutto nel corso del mese di maggio che, in questi ultimi due anni a causa della pandemia, ha registrato un drammatico calo delle presenze e dei pendolari. - commenta il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia - A fronte poi dei segnali incoraggianti che arrivano dalle prenotazioni per i mesi centrali dell’estate diventa necessario prevedere la sosta a pagamento tutti i giorni al fine di assicurare una turnazione dei parcheggi».