Si ferma in pausa caffè, gli sfondano il furgone e gli rubano il materiale

Neppure il tempo di mangiare un boccone in pausa che, nel furgone da lavoro parcheggiato in piazza Mercato a Marghera, due fuorilegge con un sasso hanno spaccato il vetro e si sono portati via un pc e tutta l'attrezzatura della ditta, compreso il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) per lavorare. A raccontare il furto subito mercoledì verso le 15.30 è il titolare della "Dipinture System Color", Marco Corò di 48 anni. «Stavo andando a recuperare il mezzo è ho visto due stranieri scappare via di spalle e il vetro del finestrino rotto. Fatalità avevo il furgone a noleggio perchè il mio è in riparazione. Non c'era più il computer e neanche il pos, tutto custodito in una borsa nascosta sotto il sedile».

Una pausa da dimenticare per l'imprenditore che ha degli amici qui e ogni tanto va a bersi il caffè. «Non mi era mai successo nulla del genere, frequento Maghera da circa tre anni e mezzo e non me l'aspettavo». Corò stava giusto tornando dalla pasticceria di Aurelio Vanin verso il Municipio quando ha visto i due vicino al mezzo. Solo avvicinandosi si è accorto del vetro in frantumi e a quel punto era tardi per inseguirli; si erano ormai dileguati. Avvicinandosi alla polizia che si è fermata proprio in strada ha segnalato il fatto e gli agenti gli hanno detto di andare in via Cosenz a sporgere denuncia. Nessun testimone pare, la zona è però coperta dalla sorveglianza video ed è possibile che dai filmati emergano i responsabili (Foto sotto: Marco Corò).