Chioggia, apre oggi la parte scoperta del park all'Isola dell'Unione

Sono terminate ieri le ultime operazioni necessarie in vista della riapertura di questa mattina, 12 agosto, della parte scoperta (lato sud-piazzale) del parcheggio dell'Isola dell'Unione a Chioggia. Il park conta 87 posteggi con le strisce blu, oltre a 2 posteggi dedicati ai veicoli che trasportano persone con disabilità. Per quanto riguarda le tariffe che saranno applicate fino al mese di settembre compreso, si va da 1 euro per la sosta di un'ora a 6 euro per il giornaliero, che da ottobre a maggio scenderà a 4 euro. La spesa minima che sarà applicata è di 50 centesimi per 30 minuti.

Parcheggio scoperto Isola dell'Unione

«L'obiettivo è quello di mitigare il problema cronico dei posteggi - spiega l'assessore ai Trasporti e alle partecipate Daniele Stecco - anche in vista dei prossimi eventi in calendario in città. Per la parte dell'infrastruttura del parcheggio, invece, sono da concludere alcuni meccanismi di domotica (controllo degli accessi/cassa automatica) e l'apparato tecnologico come l'impianto elettrico e antincendio, per cui sarà completato entro un paio di mesi. Voglio ricordare a tutti la possibilità di parcheggiare anche a Borgo San Giovanni (tariffa 50 centesimi l'ora), dove è attivo il servizio navetta gratuito per il centro storico di Chioggia, con arrivo/ripartenza dal park Isola dell'Unione: nella prima settimana dal via del servizio si sono avuti riscontri molto positivi da parte degli utenti».