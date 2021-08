Parco della Vittoria, prende forma una delle zone più naturalistiche di Musile

Il Consorzio BIM Basso Piave ha ultimato la prima fase di un intervento complessivo che prevede la riqualificazione dell’area golenale sotto il ponte della Vittoria nonché il suo collegamento con il centro cittadino di Musile di Piave. Più nel dettaglio, è stato realizzato un nuovo e ampio pontile per l’attracco di house boat e canoe, creati nuovi percorsi e piattaforme per la fruizione del parco, installata nuova illuminazione pubblica e posati dei sottoservizi per portare acqua ed energia elettrica alle attività che potranno nascere in questa nuova area dedicata al tempo libero, come ad esempio un chiosco stagionale. Le opere a verde verranno ultimate a settembre: stagione compatibile per la piantumazione.

L’intervento complessivo prevede anche la connessione con il centro cittadino di Musile di Piave mediante una nuova scalinata sull’argine e la sistemazione dell’area pianeggiante interna allo svincolo stradale. Questa nuova area golenale si pone inoltre in una posizione strategia rispetto sia gli itinerari ciclopedonali del Piave e della Piave Vecchia, e sia sugli itinerari navigabili del Piave e della Litoranea Veneta. La facile connessione con il centro cittadino di Musile e, attraverso il ponte della Vittoria, con San Donà di Piave, rende quest’area paesaggistica e naturalistica facilmente fruibile alla popolazione.

«La realizzazione del “Parco della Vittoria” nel Comune di Musile di Piave s’inserisce nel grande progetto di valorizzazione turistica ed ambientale della golena del Piave, che prevede diversi attracchi per houseboat e canoe, percorsi ciclabili attrezzati, parchi, luoghi di ristoro, punti di informazione naturalistica, percorsi per Nordic Walking – osserva il presidente del BIM Basso Piave, Valerio Busato -. Stiamo creando i presupposti per un 2022 in cui il turismo fluviale ed il cicloturismo possano esplodere portando grande slancio a tutto l’indotto turistico ricettivo».