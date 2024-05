Il Comune approva il parco dell'idrogeno a Marghera con 5,7 milioni dal Pnrr

Il consiglio comunale di Venezia approva la delibera della variante per la realizzazione del "parco dell'idrogeno e delle energie innovative e rinnovabili" a Porto Marghera. Il partner per la messa in opera dell'impianto, selezionato tramite una apposita gara pubblica, è EniLive: si occuperà della progettazione, della costruzione e della gestione di una stazione di rifornimento di idrogeno, mettendo a disposizione un'area di proprietà di 21mila metri quadri localizzata in Via Righi.

Lo studio di fattibilità sarà redatto in collaborazione con Avm, il gruppo che gestisce il trasporto pubblico veneziano e che utilizzerà l'idrogeno per alimentare la nuova flotta di 90 autobus in circolazione a partire da giugno 2026. Il progetto di EniLive è risultato primo classificato, con un contributo di 5.750.000 euro, nella graduatoria dell'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per la realizzazione di stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile per il trasporto stradale, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

La delibera approvata oggi (21 voti favorevoli, 11 astenuti) autorizza la riclassificazione della zona interessata dal progetto per favorire, appunto, l'insediamento delle attività legate alla produzione e distribuzione dell'idrogeno. Come puntualizzato nel deliberato, la zona individuata ha come destinazione principale quella industriale di produzione e distribuzione dell'energia destinata alla realizzazione o alla riconversione di impianti produttivi basati su modelli di sviluppo innovativo (green economy) e finalizzata a tipologie produttive e distributive ambientalmente sostenibili. Viene precisato, inoltre, che l'adozione della variante non prevede nessun utilizzo di suolo disponibile, in quanto l'intero ambito di variante ricade negli "ambiti di urbanizzazione consolidata".