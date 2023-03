Dopo il tuffo dal tetto di un palazzo in campo San Pantalon, sta girando nelle ultime ore sui vari social network un altro video di gesti estremi tra le calli di Venezia. In questo caso si tratta di un'esibizione in stile parkour di un ragazzo: ripreso da un altro giovane, si è esibito in un salto acrobatico da una sponda all'altra del rio dei Miracoli, nei pressi dell'omonima chiesa. Sono in corso gli accertamenti della polizia locale su questo episodio e uno analogo, in cui il protagonista sarebbe stato immortalato in un salto sui parapetti da una riva all'altra.