Tuffi dai ponti, bagni in canale e parkour: identificati e multati gli autori delle bravate

Tuffi dai palazzi, bagni nei canali, parkour e arrampicate tra gli edifici storici: sono stati tutti identificati gli autori delle bravate in laguna. Sono quattro inglesi e un veneziano (che li avrebbe ospitati), tutti tra i 25 e i trent'anni, nei confronti dei quali la polizia locale di Venezia ha staccato verbali da oltre duemila euro ciascuno. Nei loro confronti è stato emesso un ordine di rintraccio, presente sui terminali del ministero dell'Interno, oltre a quello di allontanamento dalla città (Daspo) che, se non dovessero rispettare, può portare a un provvedimento del questore che vieta loro l'ingresso per un anno.

Tutti gli atti vengono ora notificati, primo fra tutti a essere chiamato è stato il veneziano: i provvedimenti amministrativi adottati riguardano l'intralcio alla circolazione pedonale, il pericolo per la navigazione, l'uso improprio di ponti e muretti. L'autore del tuffo dal palazzo di San Pantalon verrà segnalato alla Procura e non è detto che alle conseguenze amministrative e penali non seguano altre azioni che il sindaco Luigi Brugnaro potrebbe decidere di intraprendere al consolato, come ad esempio l'invio di una nota di protesta, anche alla luce del fatto che queste cinque persone avevano lanciato una sfida via social alla città.

Nel mirino della Digos e della Polizia locale c'è il video di un blogger veneziano, di origini lombarde, pubblicato su YouTube e rivolto agli attivisti di "Ultima generazione" che li invita a venire a Venezia a imbrattare monumenti come la Basilica di San Marco o il palazzo Ducale (sulla scia di quanto accaduto nei giorni scorsi a Firenze e a Roma) così da acquisire notorietà a livello mondiale.